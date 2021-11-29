الكويت.. قرار جديد بشأن المتهمين في قضية تمويل حزب الله

تواصل – فريق التحرير:

جددت محكمة كويتية، اليوم، حبس 12 من المتهمين في قضية تمويل مليشيا حزب الله اللبناني.

وجرى عرض المتهمين على القاضي وتقرر تجديد حبسهم، بعد أن راجعت المحكمة جميع طلبات المتهمين بشأن إخلاء سبيلهم، وفق ما ذكرت صحيفة “القبس”.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قررت قبل أيام حبس 18 متهما في قضية تمويل مليشيات حزب الله، لمدة 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي.

ومن المنتظر، بعد مرحلة العرض على قاضي التجديد، وانتهاء تحقيقات النيابة، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وفي وقت سابق اعتقل جهاز أمن الدولة بالكويت، مطلع الشهر الحالي 18 شخص علي صلة بحزب الله اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في اليمن وسوريا وتمويل المليشيات.