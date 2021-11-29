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فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية

فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخص المهنية للوظائف التعليمية، “الاختبار التخصصي”، من خلال نظام الرخص المهنية، عبر الرابط (هنا)

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”: إن التسجيل متاح للجميع باستثناء مجتازي الاختبار التخصصي السابق، الذي انعقد يناير الماضي.

وأضافت أنه على المتقدمين لاجتياز الاختبار، استكمال جرعات لقاح كورونا “محصن”، عبر تطبيق”توكلنا”.

وأكدت أنه سيتاح التسجيل لمجتازي الاختبار التخصصي السابق في 12 ديسمبر المقبل.

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