وزير الطاقة يكشف التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة لتطوير «الجافورة»

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قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

من جهة أخرى، توقع رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن ينتج حقل الجافورة قرابة ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030.

وعلى مدار العقد المقبل، تعمل أرامكو على تطوير حقل الجافورة للغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفة مشروعه عدة مليارات من الدولارات، وتوسعة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا والاستثمار في إنتاج الهيدروجين.

ومن المتوقع أن يحوي حقل الجافورة، وهو من الأكبر في العالم، على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتتوقع أرامكو بدء الإنتاج في 2024.