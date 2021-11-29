وصل وزنه لـ207 كيلوجرامات.. كيف استطاع شاب أن يفقد 100 كجم في 10 أشهر؟

تواصل – وكالات:

أكد جنيد جامدار صاحب الـ26 عاما، من سكان مدينة إيتشالكارانجي الهندية، أنه عانى من زيادة مفرطة بالوزن، بعدما وصل وزنه لـ207 كيلوجرامات، لكنه فعل المستحيل وخسر 100 كج من وزنه في 10 أشهر.

وضع جامدار لنفسه هدف خسارة الوزن في غضون عشرة أشهر، وذلك بعدما ضاق به والده ذرعا، وأعطاه مهلة زمنية كي يغير من حالته الصعبة، فأخذ الهندي طلب والده على محمل الجد، وقرر تغيير نمط حياته مرة واحدة وإلى الأبد، حسبما نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وعلى الإفطار يتناول جامدار ثلاث بيضات مسلوقة وبرتقالة واحدة، وفي الغداء، لا يتناول سوى خبزة واحدة من نوع “روتي” الصحي، و200 جرام من الدجاج المسلوق، وسلطة وكريمة منزوعة الدسم.

ويختم وجباته بالعشاء الخفيف الذي يتألف من 200 جرام فقط من الدجاج المسلوق.

وقبل التمرين، يأكل جامدار تفاحة وخمس حبات لوز وحبتي جوز، وبعد التمرين يشرب مخفوق البروتين وثلاث حبات من بياض البيض.

كما بدأ الشاب الهندي السمين القيام بتمارين لمجموعتين عضليتين معًا كل يوم “كالصدر والظهر”، بالإضافة إلى القيام بتمارين الكارديو.

ويمشي جامدار، عقب كل وجبة لمدة 10-15 دقيقة، وقبل الذهاب إلى الفراش يشرب الشاي الأخضر، ما يحسن عملية الهضم والامتصاص، كما حافظ على روتين النوم مبكرا.