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إعلان استقلالها اليوم.. «التاج البريطاني» يخسر لؤلؤة السياحة في جزر الإنتيل

إعلان استقلالها اليوم.. «التاج البريطاني» يخسر لؤلؤة السياحة في جزر الإنتيل
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تواصل – وكالات:

مع إعلان بربادوس إنهاء آخر صلاتها ببريطانيا، اليوم، فإن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ستخسر دولة جديدة في التاج البريطاني.

تعتبر بربادوس لؤلؤة السياحة الصغيرة في جزر الإنتيل، وهي عبارة عن جزيرة تقع في البحر الكاريبي، ولا يزيد عدد سكانها على 300 ألف نسمة يعيشون على مساحة 460 كيلومترا مربعا، وهي أول دولة تنفصل عن التاج البريطاني منذ 3 عقود تقريبا، وسبقتها دولة موريشيوس عام 1992.

وحصلت المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عام 1966، وأحيت في سبتمبر الماضي مشروع تحولها للجمهورية، ويعني هذا القرار نهاية الملكة البريطانية بوصفها رمزا للدولة.

وقالت الحاكمة العامة لبربادوس ساندرا ميسون “73 عاما”: “حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري خلف ظهورنا”.

وستؤدي ميسون اليوم، اليمين الدستورية كأول رئيس للدولة، ويتزامن الاحتفال مع الذكرى الـ55 لاستقلال البلاد، ومن المقرر أن يشارك ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في حفل التنصيب، حسب شبكة “سكاي نيوز”.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية تعتبر ملكة لـ15 دولة، من بينها كندا وأستراليا.

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