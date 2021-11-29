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«الصحة العالمية»: احتمال زيادة تفشي «أوميكرون» مرتفع

«الصحة العالمية»: احتمال زيادة تفشي «أوميكرون» مرتفع
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تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن احتمال زيادة انتشار متحور كوورنا الجديد “أوميكرون” على المستوى العالمي مرتفع، وتقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق به مرتفع للغاية.

وطالبت في بيان لها اليوم، الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب، وحثتهم على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد 19، إضافة إلى الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون.

وأكدت المنظمة أنه قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتمادا على خصائص “أوميكرون” وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، حسب “رويترز”.

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