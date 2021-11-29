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مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة ضد المدنيين والكوادر الصحية

مليشيا الحوثي ترتكب جريمة جديدة ضد المدنيين والكوادر الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي، على القيود المفروضة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مع استمرار رفضها للتطعيم ضد الوباء.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عن اجتماعها أمس، أن قرار مجلس الأمن رقم 2365 لعام 2021، شدد وبصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا، وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تعيق ذلك”، حسب “العربية.نت”.

وحمّلت اللجنة ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها، بما في ذلك للكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر.

وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم في اليمن نحو 600 ألف شخص، في واحدة من أدنى نسب التحصين في العالم.

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