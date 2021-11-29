«الحج والعمرة» تدعو 473 متقدماً على وظائفها للمقابلات الشخصية

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دعت وزارة الحج والعمرة 473 متقدما على الوظائف الشاغرة (بند المستخدمين) والمعلن عنها سابقاً في موقعها الإلكتروني في تاريخ 27 ربيع الأول 1443هـ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية .

كما دعت الوزارة، المتقدمين لمراجعة وسائل الاتصال (البريد الالكتروني – رقم الجوال) من واقع بياناتهم المسجلة بـ “منصة التوظيف” الخاصة بوزارة الحج والعمرة لمعرفة مواعيد إجراء المقابلات الشخصة لكل متقدم.

وأكدت الوزارة في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسيا للترشح، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني القبول النهائي للمرشح.