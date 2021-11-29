تعرّف على أهم المميزات بعد تطوير جوجل لمنصة الدردشة

تواصل – فريق التحرير:

طورت شركة جوجل منصة الدردشة الخاصة بها، وذلك لتستبدل منصة “Hangouts” القديمة تمامًا، وتعمل منصة دردشة جوجل بطريقة مشابهة لها، لكن مع بعض التطويرات التي تجعلها مواكبة للعصر.

وأضافت الشركة مجموعة من الميزات الإضافية إلى المنصة لتناسب جميع الاستخدامات المتنوعة، منها استخدام المحادثات الجماعية، حيث توفر اختيارين للدردشة لتتحدث مع أكثر من مستخدم في وقت واحد.

ويستطيع المستخدم – حسب الشركة – إنشاء مجموعات للدردشة أو غرف محادثات، كما يمكن للمستخدم الوصول إلى الاختيارين عبر الضغط على علامة “+” الموجودة في التطبيق، ومن ثم اختيار ما ترغب به.

كما أضافت الشركة خاصية حذف الرسائل القديمة وبشكل تلقائي، حيث يمكن للمستخدم إغلاق خاصية التاريخ أو حفظ الرسائل في المنصة، ويتسبب ذلك في حذف الرسائل بعد مرور 24 ساعة على إرسالها، كما تستطيع الوصول إلى هذه الخاصية عبر الضغط على السهم المتجه لأسفل في المحادثة مع المستخدم، واختيار إغلاق التاريخ وحفظ الدردشة.