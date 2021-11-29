أستراليا تراجع إعادة فتح حدودها بعد تسجيلها إصابات بـ«أوميكرون»

تواصل – وكالات:

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون،اليوم، إن بلاده ستراجع خططها لإعادة فتح الحدود أمام المهاجرين والطلاب اعتبارا من أول ديسمبر، بعد تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأضاف موريسون، أنه من السابق لأوانه بعض الشيء إعادة إلزام المسافرين الأجانب بالبقاء في الحجر الصحي في الفنادق لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن لجنة الأمن القومي ستجتمع في وقت لاحق لتقييم إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأربعاء.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على التزام الهدوء، مؤكدًا أن البيانات لم تحدد بعد بشكل كامل شدة سلالة “أوميكرون” وقابليتها على الانتقال ومقاومة اللقاح، حسب “روسيا اليوم”.

يأتي هذا بعدما أثبتت الاختبارات إصابة شخصين بـ”أوميكرون”، وصلا إلى سيدني يوم الأحد، قادمين من جنوب إفريقيا.