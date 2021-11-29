كشف علمي.. السيارات الكهربائية قادرة على إنارة ملايين المنازل

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كشف باحثان في جامعة أنجليا روسكن البريطانية، عن إمكانية الاستعانة بالسيارات الكهربائية لإنارة ملايين المنازل في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، عن طريق استخدام الطاقة المخزنة في بطارياتها لتوصيل الكهرباء إلى الشبكة المنزلية.

وأوضح الباحث توم ستيسي والباحثة ينغ شلا، في دراسة لهما مؤخرا، أن إنارة ملايين المنازل عن طريق السيارات الكهربائية، تقنية جديدة، وقد بدأ استخدامها فعليا في اليابان، حسب “العربية.نت”.

وأشار الباحثان إلى أنه يتم إنتاج العديد من السيارات الكهربائية “Evs” في العالم الآن، مع خاصية جديدة هي القدرة على استخدام بطارياتها الموجودة على متنها لإعادة إرسال الطاقة مرة أخرى إلى مصدر الكهرباء الذي تم توصيلها به من أجل شحنها.

وأكدا أنه بحلول عام 2030، سيكون في بريطانيا وحدها، ما يقرب من 11 مليون سيارة كهربائية على الطريق، وأن هذا يعني تزويد 5.5 ملايين أسرة بريطانية بالكهرباء.

يذكر أن حجم السوق العالمي للسيارات الكهربائية في نمو مضطرد، حيث يوجد في العالم الآن أكثر من 5.6 ملايين سيارة كهربائية تمشي على الطرقات.