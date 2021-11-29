«الأرصاد» تتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر على هذه المناطق خلال أيام

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قال المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إنه ابتدءًا من يوم واحد ديسمبر، يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله تعالى – ستشهد المناطق الشمالية للمملكة انخفاض ملموس في درجات الحرارة، تبدأ من الشمالية الغربية، ومن ثم منطقة حائل والقصيم ومنطقة الرياض، حتى يوم السبت القادم.

وأضاف العقيل لـ”العربية” أنه من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي، على بعض المناطق الشمالية من المملكة، وتميل الأجواء إلى البرودة، على مناطق وسط وشرق المملكة.

وأكد العقيل أن هذه هي أول الموجات الهوائية الباردة، لهذا الموسم، مع العلم أننا لم ندخل رسميًا في فصل الشتاء، مؤكدًا أن المملكة تتأثر بالرياح الشمالية، والشمالية الغربية خاصة في فصل الشتاء، مما ينتج عنه انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح خبير الأرصاد أن الهواء البارد أثقل وزنًا من الهواء الساخن، فذلك متوقع أن يصاحب هذه الهواء البارد الثقيل والسريع في حركته، بعض العواصف الرملية، والأتربة المثارة، خاصة في الطرق السريعة في منطقة الحدود الشمالية، ومناطق وسط المملكة، لذلك لا يستبعد أن يكون هناك انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية،

ولفت انتباه المزارعين ومن يعملون في الصباح الباكر وكبار السن، لانخفاض الحرارة في نهاية هذا الأسبوع.