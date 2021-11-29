ماذا تفعل لمنع انتقال عدوى «أوميكرون»؟.. استشاري يجيب

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قال استشاري الأمراض الصدرية أنطوان الأشقر: إن التطعيم، وارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، إجراءات كفيلة، بتخفيف انتقال عدوى المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأكد الأشقر لـ”العربية”، أنه في حالة وجود أشخاص مشتبه بهم، فلابد من سرعة حجرهم حتى ولو كانوا ملقحين، وذلك للحد من سرعة انتشار العدوى من هذا الوباء.

وشدد على ضرورة تلقي الجرعة التحفيزية، مؤكدًا أنه حتى ولو أن هذا المتحور ممكن أن يتجنب اللقاحات، فإنها تمنع من إصابات أخرى وتخفف من المضاعفات في حالة الإصابة.

وظهر المتحور الجديد بجنوب أفريقيا منذ أيام، وأطلقت منظمة الصحة العالمية عليه اسم “أوميكرون”، واصفة إياه بـ”المثير للقلق” بسبب حمله درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات السابقة.