خلال عام.. السياحة العالمية تخسر 2 تريليون دولار بسبب كورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا ستكلف السياحة العالمية خسائر تقدر بتريليوني دولار عام 2021.

وتوقعت المنظمة، أن خسائر السياحة في العالم ستصل لما وصلت إليه العام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه “بطيء” و”هش”، وفق “روسيا اليوم”.

وقال الأمين العام للمنظمة، زوراب بولوليكاشفيلي: إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار المتحورة الجديدة وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، تُظهر أنه وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا زيادة في إصابات كورونا فيما يواجه العالم “أوميكرون” التي تثير مخاوف واسعة من أنها شديدة العدوى وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن نحو 260 مليون إصابة بكورونا في العالم بينها 5.183 مليون حالة وفاة.