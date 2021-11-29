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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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أسعار النفط تعاود الارتفاع.. خام برنت يُسجل 75.77 دولار للبرميل

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. خام برنت يُسجل 75.77 دولار للبرميل
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تواصل – وكالات:

عاودت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، في محاولة لتعويض بعض خسائرها بعدما هبطت الجمعة لنحو 10 دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” 3.05 دولار أو 4.2 % إلى 75.77 دولار للبرميل، حسب “سبوتنيك”.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 % إلى 71.42 دولار للبرميل.

ووفقًا لـ”رويترز” فإن كل الأنظار ستركز هذا الأسبوع على كيفية تأثير متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وتحرك “أوبك +” والمحادثات النووية الإيرانية.

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