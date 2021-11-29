أسعار النفط تعاود الارتفاع.. خام برنت يُسجل 75.77 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

عاودت أسعار النفط ارتفاعها اليوم، في محاولة لتعويض بعض خسائرها بعدما هبطت الجمعة لنحو 10 دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” 3.05 دولار أو 4.2 % إلى 75.77 دولار للبرميل، حسب “سبوتنيك”.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.27 دولار أو 4.8 % إلى 71.42 دولار للبرميل.

ووفقًا لـ”رويترز” فإن كل الأنظار ستركز هذا الأسبوع على كيفية تأثير متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، وتحرك “أوبك +” والمحادثات النووية الإيرانية.