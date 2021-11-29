الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أغرب مراسم تنصيب .. تعيين رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي في هذه الدولة

أغرب مراسم تنصيب .. تعيين رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي في هذه الدولة
0

تواصل – وكالات:

في أغرب مراسم تنصيب رسمية في زمن كورونا، عيّن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، أمس الأحد، زعيم المعارضة بيتر فيالا رئيسا جديدا للوزراء، حيث اتخذ زيمان الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

يذكر أنه تم نقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، فيما تتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

وكان الرئيس التشيكي قد أصيب بالعدوى بعد قضائه وقتا في قسم العناية المكثفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.

مواد ذات صلة

في دولة واحدة.. «أوميكرون» يهدد حياة 8 مليون شخص فما علاقة «الإيدز»؟

في دولة واحدة.. «أوميكرون» يهدد حياة 8 مليون شخص فما علاقة «الإيدز»؟

استشاري: لا أدلة على أن متحور «أوميكرون» أشد خطورة من السلالات السابقة

استشاري: لا أدلة على أن متحور «أوميكرون» أشد خطورة من السلالات السابقة

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

عالجت 30 مصابا.. طبيبة من جنوب أفريقيا تكشف مفاجأة عن متحور أوميكرون

عالجت 30 مصابا.. طبيبة من جنوب أفريقيا تكشف مفاجأة عن متحور أوميكرون

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>