أغرب مراسم تنصيب .. تعيين رئيس وزراء من داخل صندوق زجاجي في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

في أغرب مراسم تنصيب رسمية في زمن كورونا، عيّن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، أمس الأحد، زعيم المعارضة بيتر فيالا رئيسا جديدا للوزراء، حيث اتخذ زيمان الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي قرار التعيين من داخل صندوق عزل زجاجي موضوع في غرفة في أحد أجنحة مكان إقامته الرئاسي.

يذكر أنه تم نقل الرئيس بمساعدة طاقم يرتدي ملابس واقية، فيما تتطلب القوانين في التشيك عزل المصاب بكورونا لمدة أسبوعين.

وكان الرئيس التشيكي قد أصيب بالعدوى بعد قضائه وقتا في قسم العناية المكثفة للعلاج من حالة صحية ليست مرتبطة بكورونا.