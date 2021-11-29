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في الشتاء.. تعرف على فوائد أشعة الشمس وأفضل أوقات التعرض لها

في الشتاء.. تعرف على فوائد أشعة الشمس وأفضل أوقات التعرض لها
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تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء عادة بالتعرض لأشعة الشمس لاسيما للأطفال الصغار في سنوات حياتهم الأولى لبناء عظام قوية والحصول على القدر اللازم من “فيتامين د”، وخاصة في فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ديكسا بهافسار بعض المعلومات عن فوائد أشعة الشمس التي لا تقتصر على فيتامين د فقط، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وقالت الدكتورة ديكسا بهافسار إن أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الصباح، يمكن أن يكون الجلوس في الشمس بعد شروق الشمس مباشرة لمدة 25-30 دقيقة له قيمة كبيرة، كما أن التعرض للشمس قبيل الغروب مفيد جداً للجسم.

وأضافت أن فيتامين (د) الموجود في أشعة الشمس هو هرمون مفيد للغاية للجسم بشكل عام، ولجهاز المناعة ونظام الطاقة في الجسم بشكل خاص.

وتساعد أيضا الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس أيضا على تحسين تدفق الدم، وتعمل على خفض مستويات السكر في الدم وتعزز معدل التنفس.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، فإن التعرض للشمس ينطوي على فوائد عديدة، إذ تعتبر عناصر السيروتونين والميلاتونين والدوبامين الموجودة في ضوء الشمس رائعة لصحتك العقلية وتقلل من خطر القلق والاكتئاب.

ورغم هذه الفوائد لأشعة الشمس إلا أن الخبراء ينصحون باتباع الاحتياطات اللازمة أثناء التعرض للشمس مثل وضع الواقيات الشمسية، وعدم الإفراط في الجلوس في الشمس لتجنب الأضرار المحتملة على البشرة، خاصة في الصيف.

 

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