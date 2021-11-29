رغم فوائدها المهمة.. هؤلاء يُحظر عليهم أكل القشطة: تتحول لمادة سامة

تواصل- وكالات:

تحتوي ثمار فاكهة القشطة على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما أن طعمها اللذيذ يجعل الجميع يفضلها، إلا أنه رغم ذلك فغن هناك بعض الفئات التي يمكن أن تُسبب لهم هذه الفاكهة مشاكل صحية.

وتحتوي القشطة على فيتامين سي، وكذلك تحتوي على الثيامين (فيتامين ب 1) والبيريدوكسين (فيتامين ب 6) والكالسيوم والبوتاسيوم.

كما تتميز بفوائدها الكبيرة مثل تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على مظهر الجلد وحتى موازنة ضغط الدم.

وبحسب موقع الكونسلتو الطبي، فإن الفئات الممنوعة من تناول القشطة هم:

مرضى باركسنون

قد يزيد تناول القشطة من أعراض مرض باركسنون، إذ يمكن أن تسهم في الإصابة بتلف الأعصاب والاعتلال العصبي الذي يقود إلى زيادة الأعراض.

ومرض باركسنون هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة، وتبدأ أعراضه تدريجيا على شكل رعشة غير إرادية.

مرضى الكبد والكلى

إذ يمكن أن تتحول فاكهة القشطة إلى مادة سامة على تلك الأعضاء.

الحوامل والمرضعات

يتعين عليهم تجنب تناول تلك الفاكهة، باعتبارها غير آمنة على الجنين والرضع.

مرضى الضغط والسكري

وكذلك الحال بالنسبة لمن يعانون ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم على حد سواء ومرضى السكري.

كما يوصى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض عدد الصفائح الدموية، بعدم تناول القشطة.