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خطوة تاريخية.. دولة تتخذ  قرارا إيجابيا في ملاحقة مضطهدي مسلمي الروهينجا

خطوة تاريخية.. دولة تتخذ  قرارا إيجابيا في ملاحقة مضطهدي مسلمي الروهينجا
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تواصل- فريق التحرير

في تطور جديد، في قضية ملاحقة قيادات في جيش ميانمار، قاموا باضطهاد مسلمي الروهينجا، كشفت جمعية الروهينغا البورمية ومقرها المملكة المتحدة، أمس الأحد، أن القضاء الأرجنتيني اتخذ “خطوة تاريخية” لفتح دعوى قضائية ضد جيش ميانمار.

ونقلت وسائل إعلام عن ” تون خين”، رئيس جمعية الروهينغا البورمية أن الغرفة الثانية للمحكمة الجنائية الفيدرالية في بوينس آيرس أكدت أنها سترفع قضية ضد كبار مسؤولي ميانمار.

وأكد أن هذا يوم أمل ليس فقط بالنسبة لنا نحن الروهينغا، ولكن للناس المضطهدين في كل مكان.

وأضاف أن القرار في الأرجنتين يظهر أنه لا يوجد مكان للاختباء لأولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية قبل سنوات.

كما نوّه أن القضية في الأرجنتين ستغطي جميع الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمين في دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

يذكر أنه منذ 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في أراكان، أسفرت عن مقتل الآلاف.

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