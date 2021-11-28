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بعد قرارات سريعة من معظم دول العالم.. بيان عاجل من الصحة العالمية

بعد قرارات سريعة من معظم دول العالم.. بيان عاجل من الصحة العالمية
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تواصل- وكالات:

أطلقت منظمة الصحة العالمية، دعوة عاجلة إلى كل دول العالم بعد القرارات السريعة التي اتخذتها معظم الدول بشان وضع قيود على السفر إلى دول إفريقية، على إثر ظهور المتحور الجديد “أوميكرون”.

ودعت المنظمة دول العالم إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، مشيرة إلى أنها تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة، داعية الدول إلى تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر.

وأضافت في بيان لها: “من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم”.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعا  الدول التي فرضت على مواطنيه قيوداً على سفرهم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا، إلى رفعها في شكل فوري وعاجل، معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى مبرر علمي.

وأعرب في مداخلة متلفزة عن “خيبة أمله الكبيرة”، حيال إغلاق الحدود “غير المبرر تماماً”، الذي يبدو بمثابة “تمييز بحق بلادنا” والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه، حسب قوله.

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