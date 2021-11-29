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اليمن.. قوات التحالف تحرر أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية في «حيس»

اليمن.. قوات التحالف تحرر أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية في «حيس»
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تواصل – فريق التحرير:

تقدمت قوات تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي اليمني، أمس الأحد،  في محور حيس من جهة مديرية الجراحي جنوب الحديدة بعد تعزيز سيطرتها في “مفرق ووادي سقم” في جهة مقبنة غرب تعز.

وكبدت قوات التحالف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية فادحة وأجبرتها على الفرار والتراجع.

وشنت قوات التحالف هجوماً في قطاع غرب حيس تكلل بتحرير منطقة الرون والتباب والمزارع المحيطة بها، والتي كانت تشكل أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات الحوثية جنوب مديرية الجراحي، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

كما أجبرت قوات التحالف، الميليشيات الحوثية، بضربات مركّزة وخطة محكمة، على الفرار مخلفةً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتمكنت قوات التحالف من السيطرة على مرابض مدفعية كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في قصف منازل المواطنين داخل مدينة وضواحي حيس، فيما تعمدت الميليشيات الحوثية تفجير مدرسة الرون قبيل اندحارها وفرارها من ميدان القتال.

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