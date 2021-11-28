«هذا ما فعلته مليشيا حزب الله بلبنان».. بعد الحمير نقل الطلاب في مركبات البضائع

تواصل- فريق التحرير

انتشرت صورة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عن حالة لبنان في ظل تمادي مليشيا حزب الله في البلاد.

وأظهرت الصورة التي تداولها نشطاء لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا ينتقلون إلى مدرستهم في صندوق مركبة صغيرة مخصصة أصلا لنقل البضائع.

يأتي هذا في ظل العوز الذي ينهش جيوب اللبنانيين الذين لم يتركوا وسيلة لإيصال أبنائهم إلى المدارس، وسط ارتفاع حاد وغير مقبول في كلفة التنقل عبر الباصات المدرسية والسيارات بسبب غلاء المحروقات.

يذكر أن مقطع فيديو كان قد تم تداوله في وقت سابق، على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر عدداً من أولياء الأمور من مدينة بعلبك – الهرمل، وهم يقومون باستخدام الحمير، لنقل أطفالهم إلى المدرسة، في ظل الأزمة التي تعاني منها المدينة بسبب قلة الباصات.

وأعرب أحد أولياء الأمور حينها عن أسفه، مضيفا أن الأوضاع صعبة للغاية، بسب الباصات، وليس لديهم القدرة على إرسال أبنائهم إلى المدرسة.

يأتي هذا في ظل ما تقوم به مليشيا حزب الله لفرض سيطرتها على لبنان وإثارة الفتن الطائفية، والقطيعة مع دول الجوار، خاصة فيما يتعلق بالأزمة التي أشعلها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المدعوم من المليشيا ضد دول الخليج.