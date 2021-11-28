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استشاري: لا أدلة على أن متحور «أوميكرون» أشد خطورة من السلالات السابقة

استشاري: لا أدلة على أن متحور «أوميكرون» أشد خطورة من السلالات السابقة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري الأمراض المعدية عبد الله الحقيل أنه  لا أدلة على أن متحور أوميكرون أشد خطورة من السلالات السابقة، بل ربما يكون أقل من حيث الخطورة منها.

وتوقع الحقيل أن تنتهي قيود السفر سريعا مع استمرار تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19″.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (أوميكرون) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر) والمغادرة إليها”.

 

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