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ماذا قال المدير التنفيذي للقاح «أكسفورد» عن حالات تفشي «أوميكرون»؟

ماذا قال المدير التنفيذي للقاح «أكسفورد» عن حالات تفشي «أوميكرون»؟
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تواصل- فريق التحرير

أعرب البروفيسور أندرو بولارد، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد البريطانية صاحبة لقاح أسترازينيكا، عن تفاؤله، وذلك عقب حالة الهلع التي سادت العالم بسبب متحور أوميكرون.

وقال بولارد إنه  ليس من المرجح للمتحور الجديد أن يعيد جهود العالم على صعيد اللقاحات إلى «نقطة الصفر».

ونقلت شبكة «بي بي سي» عن بولارد أنه يتوقع للقاحات المعتمدة المستخدمة حاليا أن تنجح في التصدي للمتحور الجديد.

كما نوّه في أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل أن يتضح مدى ذلك النجاح، مضيفا أنه سيكون من الممكن تطوير لقاح خاص لمواجهته.

وتأتي توقعات بولارد المتفائلة منسجمة مع تصريحات أدلى بها خبير الأوبئة البريطاني الدكتور جون كامبل الذي قال يوم أول من أمس: «ليس من المرجح لهذا المتحور الجديد (أوميكرون) أن يجعل اللقاحات الحالية بلا جدوى أمامه.

 

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