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«شجرة في الصحراء».. اكتشاف مذهل قد يغير مجرى محاربة السرطان

«شجرة في الصحراء».. اكتشاف مذهل قد يغير مجرى محاربة السرطان
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تواصل- وكالات:

اكتشف باحثون شجرة في صحراء أستراليا، يمكنها أن تحارب الخلايا السرطانية، عبر وقف مقاومتها للعلاج الكيميائي وتثبيت مفعول العلاج في قتل هذه الخلايا.

وقال العلماء إن هذه الشجرة لها تاريخ طويل من الاستخدام الطبي من قبل السكان الأصليين في أستراليا، مشيرين إلى أن المستخلصات الخام للأوراق اللزجة من الشجيرة الصحراوية “إريموفيلا غاليتا”، تمنع الخلايا السرطانية من دفع الدواء للخارج عبر مضخات التدفق.

وبدأ مشروع البحث الدولي بالبحث في الطبيعة عن حل لمشكلة مقاومة الأدوية في علاج السرطان، وتتمثل إحدى الآليات الشائعة التي تستخدمها الخلايا السرطانية لمقاومة العلاج الدوائي في إزالة عقاقير العلاج الكيميائي بشكل فعال من الخلايا السرطانية باستخدام ما يسمى بـ”روتينات مضخة التدفق”.

وأوضح الباحثون، أن المستخلصات التي عثروا عليها تعمل على إزالة الدفاع الذي تستخدمه خلايا سرطانية لطرد علاجات مثل العلاج الكيميائي من أجسامها.

يذكر أن السكان الأصليين استخدموا لآلاف السنين مادة الراتينغ (وهي إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) من هذه العائلة الأسترالية من النباتات المزهرة، والتي يُترجم اسمها إلى “محبة الصحراء”، لتعزيز الصحة أو كمادة لحالات الجلد.

 

 

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