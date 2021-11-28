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شركات تُجبر النساء على خلع الحجاب.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

شركات تُجبر النساء على خلع الحجاب.. و«الموارد البشرية» تتفاعل
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تواصل- فريق التحرير:

وجه أحد الأشخاص شكوى إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن بعض الشركات التي قال إنها “تُجبر النساء على خلع الحجاب والنقاب من أجل القبول في الوظيفة”.

ووجه شكواه إلى الحساب الرسمي لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، قائلًا :” هل يعقل إن فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب و الإلزام بالتزين؟”.

وأضاف :” هل الشركات وصلوا لمرحلة أن يستخدمون النساء بغرض الجذب؟”، حسب قوله.

من جانبه تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لوزارة الموارد البشرية، مع الشكوى عبر موقع “تويتر”، ورد بأنه عند قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مخالفة للنظام ، بإمكانك تقديم بلاغ عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي:

الابستور :http://apple.co/2FQRnFu

الاندرويد :http://bit.ly/2G2Oj8z

 

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