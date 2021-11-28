«احتفظت بجثة ابنتها 5 سنوات».. تطور جديد في قضية «فتاة السالمية» بالكويت

تواصل- فريق التحرير:

أصدر القضاء الكويتي، قرارًا جديدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة السالمية” التي هزت الرأي العام في الكويت.

وقرر قاضي التجديد للمرة الثانية على التوالي، استمرار حبس الأم المتهمة بقتل ابنتها بعد حبسها في المرحاض وتحلل جثتها 5 سنوات، حتى أبلغ الابن عن أمه.

وكانت الجريمة البشعة قد شغلت الرأي العام في الكويت مؤخراً، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة القضية، ووجهت إليها تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد، لكنها أنكرت أنها قتلتها، كما أنكرت التهمة الثانية، مبررة أنها كانت تهدف لمنع المغدورة من الخروج كنوع من التربية.

وكانت معاينة رجال المباحث والأدلة الجنائية للشقة، قد كشفت عن قيام الأم بإغلاق منافذ التكييف المركزي داخل الشقة بـ “نايلون”، حتى لا تتسرب الرائحة الكريهة لباقي سكان البناية، كما قامت الأم بتركيب وحدات تكييف عديدة داخل أرجاء الشقة حتى توفر نظاماً جيداً للتهوية، ومنعاً لتسرب رائحة الجثة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مطلع قوله: ” إن المتهمة واصلت إنكار التهم المسندة إليها وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها”.

وأشار المصدر إلى أن تقرير الطب الشرعي الذي يحدد اتجاه القضية وصل إلى النيابة العامة وسط تكتم في إعلانه، وذلك بسبب انتظار تقرير تكميلي آخر.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات:”لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت”.

وعن سبب بقاء ابنتها وتحلل جثتها طوال هذه السنوات ولم تقم بإبلاغ الجهات المختصة أو دفنها، أجابت الأم المتهمة بالقول: “في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وأُودع السجن”.