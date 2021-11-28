«العراق سيتحول للأسوأ».. تهديد جديد للزعيم المليشياوي قيس الخزعلي في حالة كشف نتائج اغتيال الكاظمي

تواصل- فريق التحرير

بعد يومين على تهديد مقتدى الصدر بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خرج زعيم مليشيا ما يسمى بـ” عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، مجددا بعبارات تهديدية.

وقال قيس الخزعلي إن محاولة اتهام فصائل المقاومة بقضية استهداف منزل رئيس الوزراء هو محاولة للعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى أزمة كبيرة.

ورأى زعيم المليشيا بحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية أن الانتخابات هي سبب المشكلات التي حصلت مؤخراً في العراق، فيما حذر من الأسوأ.

وزعم الخزعلي أن جماعات (لم يسمها) فرضت سيطرتها على المراكز الانتخابية وقامت بطرد مراقبي الكيانات السياسية.

وبشأن محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، شكك الخزعلي بالرواية الحكومية، قائلاً: “الرواية الحكومية ادعت أن حادث استهداف منزل رئيس الوزراء المزعوم تم بطائرات مسيرة وتارة أخرى بصواريخ.