بعد استبعاد 25 مرشحا ليبيا.. قبول الطعون ضد ترشح الدبيبة ورفض المقدمة ضد حفتر

تواصل- فريق التحرير

في تطورات سريعة حول عملية قبول ورفض الطعون المقدمة ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية، كشفت تقرير إخباري أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية للانتخابات الرئاسية.

وحسب ما نشره موقع “ليبيا 24” ، فإن محكمة استئناف طرابلس تلقت طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية.

بينما رفضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المقدم ضد ترشح المشيرخليفة حفتر.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اعتمدت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري القائمة الأولية للمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية والتي ضمت 73 مرشحاً من أصل 98 مترشحاً.

وأوضحت أنها استبعدت 25 مرشحاً لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.

ومن المزمع أن الانتخابات الرئاسية سيتم عقدها في 24 المقبل، بين من سيتم الإعلان عنه وفق النتائج النهائية للمفوضية.