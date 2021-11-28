الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد استبعاد 25 مرشحا ليبيا.. قبول الطعون ضد ترشح الدبيبة ورفض المقدمة ضد حفتر

بعد استبعاد 25 مرشحا ليبيا.. قبول الطعون ضد ترشح الدبيبة ورفض المقدمة ضد حفتر
0

تواصل- فريق التحرير

في تطورات سريعة حول عملية قبول ورفض الطعون المقدمة ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الليبية، كشفت تقرير إخباري أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الأحد، الطعن المقدم ضد ترشح عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية للانتخابات الرئاسية.

وحسب ما نشره موقع “ليبيا 24” ، فإن  محكمة استئناف طرابلس تلقت طعنين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية.

بينما  رفضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المقدم ضد ترشح المشيرخليفة حفتر.

يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اعتمدت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري القائمة الأولية للمرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية والتي ضمت 73 مرشحاً من أصل 98 مترشحاً.

وأوضحت أنها استبعدت 25 مرشحاً لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.

ومن المزمع أن الانتخابات الرئاسية  سيتم عقدها في 24 المقبل،  بين من سيتم الإعلان عنه وفق النتائج النهائية للمفوضية.

مواد ذات صلة

بعد حفتر.. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يعلن ترشحه للرئاسة

بعد حفتر.. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يعلن ترشحه للرئاسة

المدعي العسكري الليبي يطالب بوقف اجراءات ترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة

المدعي العسكري الليبي يطالب بوقف اجراءات ترشح حفتر ونجل القذافي للرئاسة

خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من قائد الجيش الليبي بعد فصل «التوأم السيامي»

خادم الحرمين يتلقى برقية شكر من قائد الجيش الليبي بعد فصل «التوأم السيامي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة