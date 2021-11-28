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«أعيش على المساعدات».. حفيدة رئيس وزراء الأردن الأسبق تناشد الملك من أجل فرصة عمل

«أعيش على المساعدات».. حفيدة رئيس وزراء الأردن الأسبق تناشد الملك من أجل فرصة عمل
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تواصل- وكالات:

أحدثت زينب، حفيدة رئيس الوزراء الأردني الأسبق حسن أبو الهدى، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد الملك عبدالله الثاني توفير فرصة عمل لها بعد أن ظلت 11 عامًا تنتظر دون جدوى.

وأكدت “زينب” انها تعيش في ظروف إنسانية قاسية، وتعيش على المساعدات، مشيرة إلى أنها قدمت في ديوان الخدمة وتنتظر منذ 11 عامًا، ورفضت تعريف نفسها بأنها حفيدة رئيس الوزراء الأسبق.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، تحدثت زينب أحمد مهدي تاج الدين حسن أبو الهدى، حفيدة رئيس الوزراء الأسبق حسن أبو الهدى، أحد مؤسسي الدولة عام 1928، لوكالة “عمون” عن معاناتها وكيف باتت تعيش على المساعدات لفشلها في الحصول على فرصة عمل.

درست زينب الترجمة في الجامعة، وتقدمت بعد حصولها على شهادتها إلى ديوان الخدمة المدنية رغبة في العمل.

تقول حفيدة أبو الهدى إنه كان بإمكانها أن تبلغهم أنها حفيدة رئيس الوزراء الأسبق كي تحصل على فرصة عمل لكنها لم تفعل ذلك.

وتضيف أن طلبها في ديوان الخدمة المدنية لم يغير في الأمر شيئا، إذ لا زالت منذ 11 عاما تنتظر دون جدوى.

وقالت إنه لا يمكنها أن تنفق على نفسها سوى 10 أيام في الشهر، وتبقى في انتظار المساعدات، مناشدة الملك عبد الله الثاني التدخل لمساعدتها.

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