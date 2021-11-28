الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد خروجه من السجن.. اختطاف وزير سوداني واقتياده لجهة غير معلومة

بعد خروجه من السجن.. اختطاف وزير سوداني واقتياده لجهة غير معلومة
0

تواصل – وكالات:

اختُطف الوزير السوداني في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، فور إطلاق سراحه من السجن، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وفقا لما أعلنه حزب المؤتمر السوداني.

وقال الحزب في بيان له:  “أنباء تواترت، أمس السبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، لكن تم اختطافه فور خروجه”.

وأضاف البيان: “تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع لذات الجهات، اقتادته لجهة غير معلومة”.

وحمّل حزب المؤتمر السوداني، المجلس السيادي سلامة وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، وكافة المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة.

 

 

مواد ذات صلة

قاصران خطفا طفلة رضيعة للتعدي عليها.. انتهى الأمر بها جثة هامدة

قاصران خطفا طفلة رضيعة للتعدي عليها.. انتهى الأمر بها جثة هامدة

اختطاف 500 مواطن ونهب للممتلكات.. جرائم الحوثي في العبدية بمأرب

اختطاف 500 مواطن ونهب للممتلكات.. جرائم الحوثي في العبدية بمأرب

بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين حاولوا اختطاف «طفل» بالقوة داخل مركبة في بيشة

بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين حاولوا اختطاف «طفل» بالقوة داخل مركبة في بيشة

مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

مصادر: «الصحة» تعتزم إنشاء نظام لحماية المواليد من الاختطاف بالمستشفيات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة