بعد خروجه من السجن.. اختطاف وزير سوداني واقتياده لجهة غير معلومة

تواصل – وكالات:

اختُطف الوزير السوداني في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، فور إطلاق سراحه من السجن، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وفقا لما أعلنه حزب المؤتمر السوداني.

وقال الحزب في بيان له: “أنباء تواترت، أمس السبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، لكن تم اختطافه فور خروجه”.

وأضاف البيان: “تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع لذات الجهات، اقتادته لجهة غير معلومة”.

وحمّل حزب المؤتمر السوداني، المجلس السيادي سلامة وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، وكافة المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة.