ماذا قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن متحور «أوميكرون» وعلاقته بأسعار النفط

تواصل- فريق التحرير

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على حالة الذعر، التي انتشرت بسبب متحور ” أوميكرون”، وعلاقته بما تردد حول انخفاض أسعار النفط العالمية.

وكتب الأمير عبد الرحمن على حسابه في تويتر :” المتحور الجديد أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط أما حل بايدن العبقري باللجوء للاحتياطي فلم يكن له أي تأثير”.

وأضاف: ” لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها”.

ووحول استمرار انتشار متحور أوميكرونا وربطه بانخفاض النفط قال الأمير عبد الرحمن :” أظن أن هذا الوضع ” ذعر المتحور وهبوط النفط ” .. لن يطول.

وكانت وزارة الصحة قد نوهت في بيان لها أن سبب انتشار متحور كورونا “أوميكرون” في قارة إفريقيا هو قلة نسبة المحصنين باللقاحات.

ووجهت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، نصائح مهمة للوقاية من متحور أوميكرون على النحو التالي:

1- غسل اليدين ولبس الكمامة والتباعد الجسد

2- استكمال التحصين

3- التهوية الجيدة