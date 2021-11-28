السفارة في القاهرة تعلن شروط حصول المصريين على تأشيرات العمرة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى القاهرة، مساء اليوم الأحد، عن شروط حصول المصريين على التأشيرات اللازمة لأداء العمرة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه سيكون بإمكان معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة السماح مباشرة في أداء المناسك، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وأضافت، أن معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، سيكون عليهم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، على أن يقدموا بعد 48 ساعة من الحجر، بتقديم شهادة فحص مخبري (PCR)، سلبية وبعدها يتوجهون لأداء العمرة.