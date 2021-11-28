«لتقديس لفظ الجلالة».. استشاري يوجه نداءً عاجلًا لوزير الصحة بشأن «علب» أخذ العينات

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وجه الدكتور عبدالعزيز بن محمد العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، نداءً ورسالة اعتبرها “مهمة وضرورية لوزير الصحة والمسئولين في القطاعات الطبية والمختبرات”، بشأن “علب” أخذ العينات للتحاليل من البول والبراز.

وقال الاستشاري :” أتمننى أن تصل هذه الرسالة لمعالي وزير الصحة وكل المختبرات والمستشفيات”، مشيرًا إلى أن ” علبة تجميع عينة البول والبراز يُكتب عليها اسم المريض ويكون فيه (عبدالله) ويأخذها المريض داخل المرحاض وهو أمر يؤلمنا كثيرًا لكتابة لفظ الجلالة على هذه العلبة ويوضع في المرحاض”.

وأضاف، أن معالجة هذا الأمر بسيطة من خلال وضع (الباركود)، الذي يتضمن اسم المريض ورقمه والعيادة واسم المعمل.