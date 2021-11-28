الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«لتقديس لفظ الجلالة».. استشاري يوجه نداءً عاجلًا لوزير الصحة بشأن «علب» أخذ العينات

«لتقديس لفظ الجلالة».. استشاري يوجه نداءً عاجلًا لوزير الصحة بشأن «علب» أخذ العينات
0
تواصل- فريق التحرير: 
وجه الدكتور عبدالعزيز بن محمد العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، نداءً ورسالة اعتبرها “مهمة وضرورية لوزير الصحة والمسئولين في القطاعات الطبية والمختبرات”، بشأن “علب” أخذ العينات للتحاليل من البول والبراز.
وقال الاستشاري :” أتمننى أن تصل هذه الرسالة لمعالي وزير الصحة وكل المختبرات والمستشفيات”، مشيرًا إلى أن ” علبة تجميع عينة البول والبراز يُكتب عليها اسم المريض ويكون فيه (عبدالله) ويأخذها المريض داخل المرحاض وهو أمر يؤلمنا كثيرًا لكتابة لفظ الجلالة على هذه العلبة ويوضع في المرحاض”.
وأضاف، أن معالجة هذا الأمر بسيطة من خلال وضع (الباركود)، الذي يتضمن اسم المريض ورقمه والعيادة واسم المعمل.
واختتم بالقول :” أتمنى من المسؤولين الكرام تعزيز اسم الله بأن لا يكتب على هذه العلب أو يأخذ إلى دورات المياه”.
 
 

مواد ذات صلة

وزير الصحة: منزل «منتصف الطريق» خطوة هامة

وزير الصحة: منزل «منتصف الطريق» خطوة هامة

وزير الصحة يقبل رأس موظف يعمل بالوزارة منذ 60 عاماً.. تعرّف على قصته (فيديو)

وزير الصحة يقبل رأس موظف يعمل بالوزارة منذ 60 عاماً.. تعرّف على قصته (فيديو)

وزير الصحة: المملكة هي المصدر الرئيسي للقاحات كوفيد لهذه الدول

وزير الصحة: المملكة هي المصدر الرئيسي للقاحات كوفيد لهذه الدول

أمام خادم الحرمين.. وزير الصحة الجديد «فهد الجلاجل» يؤدي القسم (صور)

أمام خادم الحرمين.. وزير الصحة الجديد «فهد الجلاجل» يؤدي القسم (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة