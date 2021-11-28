عمالة وافدة حولت 7 شقق سكنية لمعامل لصياغة المعادن بالأحساء (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط 7 شقق سكنية في محافظة الأحساء حولتها عمالة وافدة لمعامل لصياغة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .

ونقلت قناة الإخبارية عن مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة فاضل الرمضان، أن الوزارة اشتبهت في 23 موقعا، وبعد إجراء التحريات اللازمة توصلت إلى 7 مواقع يديرها عمالة وافدة.

وأضاف أنه تم ضبط هذه الشقق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن المداهمة أسفرت عن ضبط 400 مشغول ذهبي.

كما تم ضبط ذهب خام ، ومشغول فضة والآلات والمعدات التي استخدمتها العمالة داخل المعامل الخاصة بها.