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عمالة وافدة حولت 7 شقق سكنية لمعامل لصياغة المعادن بالأحساء (فيديو)

عمالة وافدة حولت 7 شقق سكنية لمعامل لصياغة المعادن بالأحساء (فيديو)
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 تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط  7 شقق سكنية في محافظة الأحساء حولتها عمالة وافدة لمعامل لصياغة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة .

ونقلت قناة الإخبارية عن مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة فاضل الرمضان، أن الوزارة اشتبهت في 23 موقعا، وبعد إجراء التحريات اللازمة توصلت إلى 7 مواقع يديرها عمالة وافدة.

وأضاف أنه تم ضبط هذه الشقق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن المداهمة أسفرت عن ضبط 400 مشغول ذهبي.

كما تم ضبط  ذهب خام ، ومشغول فضة والآلات والمعدات التي استخدمتها العمالة داخل المعامل الخاصة بها.

 

 

 

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