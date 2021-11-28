أول تعليق من «الموارد البشرية» على منع الفلبين إرسال العمالة المنزلية

تواصل- فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام فلبينية، أخبارًا حول صدور قرار من السلطات هناك بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة “بشكل مؤقت”، على خلفية حدوث خلاف بين عاملات فلبينييات وأحد المواطنين.

وعلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على هذه الأنباء بالتأكيد على حرصها على كل ما من شأنه ضمان حقوق العاملين بكافة جنسياتهم.

وأضافت الوزارة، أنها عالجت الخلاف الذي وقع بين عاملات وأحد المواطنين في وقته، مؤكدة أنه تم إعادة العمالة بناءً على رغبتها إلى الفلبين بالتنسيق مع سفارة جمهورية الفلبين في الرياض.

وأكدت “الموارد البشرية”، أنها تعمل وفق القنوات الرسمية مع نظرائها في الفلبين لبحث ما نُشر حول التعليق المؤقت لإرسال العمالة المنزلية.