توضيح بشأن إجراءات مخالفات المركبات المسافرة عبر جسر الملك فهد

تواصل – فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة داخل البحرين، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها بما يعد إشعارا مسبقا مع التأكيد بأنه لا يتم منعه من المغادرة إن تعذر الدفع لأي سبب ويمكن دفعها لاحقا”. وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أنه يمكن الاطلاع على تصريح مرور البحرين من خلال هذاالرابط.

في سياق متصل، أوضحت الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين أنه لن يسمح بخروج السيارات الخليجية المخالفة من البحرين إلا بعد سداد المخالفات.

وأوضحت أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبات الخليجية، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعارا مسبقا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمرور في البحرين العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات وتقديم الخدمات المرورية، بشكل سلس، يتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون لدول الخليج ، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.

وتابع أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعارا مسبقا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها فيما بعد.