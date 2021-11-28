هل يمكن للعاطل عن العمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط: (اضغط هنا) .

جاء ذلك في رد على مواطن وجها سؤالا قال فيه: ” أنا عاطل واشتغل مندوب مرسول كيف أسجل بالنضام الجديد للضمان الاجتماعي”.

وأضافت الموارد البشرية أنه سيتم تحديد الأهلية والاستحقاق للمستفيد وفقا للشروط والضوابط المعتمدة.

يشار إلى أنوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

– أهداف الحماية الاجتماعية

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

– تفاصيل أهداف النظام المطور

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

دعوة للتسجيل في الضمان

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل فيبرنامج الضمان الاجتماعي المطورالذي بدأ في استقبال الطلبات بتاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وأضافت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.