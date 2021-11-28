لليوم الثاني على التوالي.. دهس طفل سوري في حادث مروع (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير

تشهد مدن الشمال السوري، حوادث متكررة لدهس أطفال يقومون بعبور الطرق بطريقة مفاجئة، في الوقت الذي تسير فيه المركبات بسرعة جنونية، دون الالتفات لعبور الأطفال.

وعقب حادث دهس مركبة لطفل سوري أمس، تداول نشطاء سوريون اليوم، مقطع فيديو لحادث مروع أيضا لدهس طفل آخر، حيث اصطدم بدراجة نارية، حيث سقط الطفل وقائد الدراجة على الأرض بطريقة مروعة.

وبحسب ما تم تداوله فقد تعرض الطفل السوري لعملية الدهس في مدينة جرابلس.

وكان نشطاء سوريون قد تداولوا أمس مقطع فيديو مروع لدهس سيارة لطفل، حيث نجا الطفل من موت محقق.

وقد وقع حادث أمس في مدينة الدانا السورية، حيث يظهر محاولة الطفل لقطع أحد الطرق، والذي واجهته سيارة مندفعة، قامت بدهسه، ما تم دفعه لمسافة طويلة للأمام بسبب قوة الاصطدام.

وعقب تداول الفيديو، علق نشطاء سوريون على الواقعة أن الطفل نجا من الموت، بعد نقله للمستشفى، وأنه عاد لمنزله.