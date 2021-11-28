في سابقة خطيرة.. رئيس دولة الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اقتحم رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هرتصوغ، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الصهيوني منعت دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي.

كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.

ونقلت عن شهود عيان أن عشرات الفلسطينيين رفعوا العلم الفلسطيني عقب صلاة الظهر أمام مدخل المسجد الإبراهيمي، وهتفوا منددين باقتحام هرتصوغ.

من جانبه ندد مدير أوقاف الخليل، جمال أبو عرام، باقتحام هرتصوغ، قائلا: “الزيارة تأتي في إطار تعزيز الاستيطان في الخليل القديم، وضوء أخضر للمستوطنين للفتك بالفلسطينيين والمسجد”.

وأوضح أن المسجد الإبراهيمي يتعرض لإجراءات تهويدية متصاعدة، وطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الصهيونية قائلا: “هذه الزيارة من المستوى السياسي سابقة خطيرة”.