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جورج قرداحي يتحدى الحكومة اللبنانية ويعترض على قرار قضائي

جورج قرداحي يتحدى الحكومة اللبنانية ويعترض على قرار قضائي
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تواصل- فريق التحرير

في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمة حقيقية، ازدادت حدتها بوتيرة متسارعة، عقب الأزمة التي فجرها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بسبب إساءته للمملكة، لا يزال  قرداحي مستمرا في تأزيمها، متحديا قرارات ومناشدات الحكومة.

وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن قرداحي أصدر بيانا علق فيه على حكم قضائي، مستنكرا حكما صدر بحق أحد الصحافيين.

وعلق قرداحي على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الصحفي رضوان مرتضى، بأن محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الناظرة في قضايا المطبوعات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعمل الصحافيين والإعلاميين، وذلك بما يتوافق مع الدستور والأنظمة والقوانين التي ترعى حرية الرأي والتعبير، بحسب تعبيره.

العجيب أنه طالب بحل أزمة الصحفي اللبناني بما يكفله قانون المطبوعات، ويضمن حرية التعبير وحق المؤسسات والإدارات العاملة وفق الأنظمة والقوانين.

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