قرار عاجل من«التعليم»: الأحد القادم إجازة في جميع مدارس جدة لهذا السبب

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أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، في تعميم عاجل لها اليوم، أن الأحد المقبل والذي يتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني سيكون إحازة لعموم المدارس وذلك نظرا لإقامة فعالية (الفورميلا 1) بكورنيش جدة.

وتستعد مدينة جدة، لاستضافة أضخم حدث في عالم سباقات السرعة ورياضة السيارات والمحركات، حيث تحتضن في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، سباق جائزة السعودية الكبرى لـ “الفورمولا 1″، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

واستعدت أمانة محافظة جدة بتجميل طريق الملك والكورنيش بأعلام وشعارات الفورمولا 1، بدءاً بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مروراً بدوار الكرة الأرضية باتجاه طريق الملك جنوباً والمنطقة المحيطة بحلبة الكورنيش والواجهة البحرية.

وتشهد حلبة الكورنيش التي تعد أطول وأسرع حلبة فورمولا 1 في العالم منافسات قوية لحسم لقب الفورمولا 1 لعام 2021.