تعزز الأسطول التجاري.. رفع علم المملكة على ناقلة النفط «راية» (صور)

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، رفع علم المملكة على ناقلة النفط راية المملوكة لشركة البحري، معلنةً عن تسجيلها وانضمامها للأسطول البحري التجاري للمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والحمولة الطنية للمملكة وتعزز من قدرات أسطولنا ليواصل مسيرة الإنجازات الوطنية في النقل البحري.