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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تعزز الأسطول التجاري.. رفع علم المملكة على ناقلة النفط «راية» (صور)

تعزز الأسطول التجاري.. رفع علم المملكة على ناقلة النفط «راية» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، رفع علم المملكة على ناقلة النفط راية المملوكة لشركة البحري،  معلنةً عن تسجيلها وانضمامها للأسطول البحري التجاري للمملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والحمولة الطنية للمملكة وتعزز من قدرات أسطولنا ليواصل مسيرة الإنجازات الوطنية في النقل البحري.

 

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