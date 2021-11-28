الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبسط طريقة لعلاج ضعف البصر بنفسك.. افعل هذه الحركة لمدة 3 دقائق فقط

أبسط طريقة لعلاج ضعف البصر بنفسك.. افعل هذه الحركة لمدة 3 دقائق فقط
0

تواصل- وكالات:

يعاني الكثير من ضعف البصر خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والجوال طوال الوقت مما يؤثر على العين وخاصة مع كبار السن.
ووجدت دراسة جديدة طريقة بسيطة يمكنها أن “تحسن بشكل كبير” من ضعف البصر، من خلال تخصيص ثلاث دقائق من صباحك لفعل حركة واحدة فقط أسبوعيًا.
واكتشفت الدراسة الجديدة التي أجرتها كلية لندن الجامعية أن التعرض للضوء الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقا.
وتشير الدراسة إلى أن ثلاث دقائق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، هي كل ما يتطلبه الأمر.
واعتمد البحث المنشور في مجلة Scientific Reports على الأعمال السابقة، ما يشير إلى أن ثلاث دقائق من التعرض للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يوميا يمكن أن يعطي دفعة طبيعية للرؤية المتدهورة.
ودرس هذا البحث آثار تحويل الضوء على خلايا الميتوكوندريا المنتجة للطاقة في شبكية العين.
وركز فريق العمل الجديد على تأثير جلسة واحدة بالإضافة إلى استخدام مستويات طاقة أقل، ثم قارن الفريق التعرض للضوء الأحمر خلال أجزاء مختلفة من اليوم.

 

 

مواد ذات صلة

فعال وسريع.. الإعلان عن اسم عقار جديد يقضي على السمنة في 6 أشهر

فعال وسريع.. الإعلان عن اسم عقار جديد يقضي على السمنة في 6 أشهر

دراسة تحذر من الإفراط في تناول البيض.. لهذه الأسباب

دراسة تحذر من الإفراط في تناول البيض.. لهذه الأسباب

فاكهة يتجاهلها البعض تحرق دهون أخطر مكان في الجسم

فاكهة يتجاهلها البعض تحرق دهون أخطر مكان في الجسم

دراسة تكشف: هذا اللقاح يحمي المراهقين من«دلتا» بنسبة 90%

دراسة تكشف: هذا اللقاح يحمي المراهقين من«دلتا» بنسبة 90%

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة