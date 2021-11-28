أبسط طريقة لعلاج ضعف البصر بنفسك.. افعل هذه الحركة لمدة 3 دقائق فقط

تواصل- وكالات:

يعاني الكثير من ضعف البصر خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والجوال طوال الوقت مما يؤثر على العين وخاصة مع كبار السن.

ووجدت دراسة جديدة طريقة بسيطة يمكنها أن “تحسن بشكل كبير” من ضعف البصر، من خلال تخصيص ثلاث دقائق من صباحك لفعل حركة واحدة فقط أسبوعيًا.

واكتشفت الدراسة الجديدة التي أجرتها كلية لندن الجامعية أن التعرض للضوء الأحمر العميق يمكن أن يحسن البصر المتدهور حقا.

وتشير الدراسة إلى أن ثلاث دقائق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، هي كل ما يتطلبه الأمر.

واعتمد البحث المنشور في مجلة Scientific Reports على الأعمال السابقة، ما يشير إلى أن ثلاث دقائق من التعرض للضوء الأحمر العميق طويل الموجة يوميا يمكن أن يعطي دفعة طبيعية للرؤية المتدهورة.

ودرس هذا البحث آثار تحويل الضوء على خلايا الميتوكوندريا المنتجة للطاقة في شبكية العين.

وركز فريق العمل الجديد على تأثير جلسة واحدة بالإضافة إلى استخدام مستويات طاقة أقل، ثم قارن الفريق التعرض للضوء الأحمر خلال أجزاء مختلفة من اليوم.