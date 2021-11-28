«البيئة» تصدر 72 قرارا بحق المنشآت المخالفة لأحكام نظام المبيدات ولائحته التنفيذية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عددا من القرارات بحق المنشآت المخالفة لأحكام نظام المبيدات ولائحته التنفيذية.

وقالت البيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه تم إصدار 72 قرار بحق المنشآت المخالفة لأحكام نظام المبيدات ولائحته التنفيذية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء”.

وأضافت أن المخالفات شملت عددا من المحافظات والمدن كالتالي “جدة، خميس مشيط، الرياض، الدمام، بيش، الخفجي”.

وتشمل أنواع المخالفات ما يلي:

1- نقاط بيع المبيدات

2- المواد الغذائية

3- المواد البلاستيكية والمنظفات

4- الصيدليات البيطرية