طبيب: فيروس «الإنفلونزا» سيكون جائحة قريباً (فيديو)

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قال د. فؤاد سندي طبيب وباحث في الشأن الصحي: “إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس الإنفلونزا سيكون جائحة قريبا”.

وقال د. سندي، لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية: “أن الإنفلونزا فتكت بحوالي 53 مليون نسمة في القرن العشرين فقط”.

وفي وقت سابق، توقع متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي،انتشار الإنفلونزا الموسمية هذا الموسمبطريقة أشد.

وقال العبدالعالي “مع التراخي الموجود نتوقع أن يكون هناك انتشار للإنفلونزا هذا العام وقد تكون أشد، حسب بعض الدراسات”.

ونصح د. العبدالعالي بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية من وضع الكمامات والابتعاد عن الآخرين وتلقي اللقاح.