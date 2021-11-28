رئيس مجلس السيادة السوداني يُقيل ضباطاً بالمخابرات العامة

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وأضافت المصادر وفقاً لـ”رويترز”، أن من بين الضباط المُقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

يأتي هذا عقب إصدار البرهان قرارًا بإعفاء مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني ياسر محمد عثمان ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد.

وكان البرهان أصدر، أمس، قرارًا آخر بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديرًا للاستخبارات العسكرية، وتعيين الفريق أحمد إبراهيم مفضل مديرًا للمخابرات العامة.