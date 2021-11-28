السبب صادم.. العثور على رجل مختبئاً داخل مقصورة عجلة طائرة

تواصل – وكالات:

قالت شركة الطيران الأمريكية “أميركان إيلاينز”: إنه تم العثور على رجل مختبئا داخل مقصوة عجلة إحدى الطائرات التابعة ‏لخطوط الشركة، مؤكدة أنه تم نقله إلى المستشفى، لمعاينة حالته الصحية.

واختبأ الرجل في رحلة تحمل رقم 1182، التي انطلقت من مدينة غواتيمالا إلى مطار ميامي، أمس، حسب شبكة “إن بى سي” الأمريكية.

وأكدت الشركة أن ضباط الجمارك وحماية الحدود ألقوا القبض على الرجل البالغ من العمر 26 عاما، بعد أن حاول التهرب من أجهزة كشف المطار بالاختباء في مقصورة معدات الهبوط لطائرة قادمة من غواتيمالا.

وأشارت إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى أن الأشخاص يتعرضون لمخاطر شديدة عندما يحاولون إخفاء أنفسهم في أماكن ضيقة مثل الطائرات، مؤكدة أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق.