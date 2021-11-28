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رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز

رغم فوائده الكثيرة.. علماء يكتشفون عناصر مشعة في الموز
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تواصل – وكالات:

رصد علماء من جامعة بكين عناصر مشعة في الموز، وذلك لاحتواء هذه الثمار على نظير البوتاسيوم -40، وهو مصدر للإشعاع الذي يؤثر سلبا على الصحة.

وحسب العلماء فإن الإشعاع ضئيل جدا، حيث تصل جرعة الإشعاع المتلقاة من تناول موزة واحدة نحو 0.0778 ميكروسيفرت، بمعنى أن الفرد يحتاج إلى أكل 274 موزة يوميا، لمدة سبع سنوات ليصل الإشعاع إلى مرحلة قادرة على التأثير على صحته، وفق”سبوتنيك”.

وأكد العلماء أن الموز ليس الشيء المشع الوحيد حولنا، فالإشعاع يأتي إلينا من السماء عن طريق الكواكب والنجوم بما يسمى بالإشعاعات الكونية بكميات أكثر بكثير من الموجودة في الموز.

ووفقاً لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الموز يخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية، ويُقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لما يحتويه من معادن وفيتامينات عديدة من ضمنها البوتاسيوم، وهو أحد أهم مصادر الطاقة لجسم الإنسان.

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