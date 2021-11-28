شاهد الصورة الأولى لمتحور «أوميكرون» الجديد

تواصل – وكالات:

كشف علماء إيطاليون من مسشفى “بامبينو جيسو” عن أول صورة في العالم لبروتين سبايك “المعروف أيضًا باسم بروتين إس” لسلالة فيروس أوميكرون الجديد.

وبحسب ممثل المؤسسة الطبية، فإن هذه صورة بالمعنى الفضفاض، حيث أنه قد تمت محاكاتها في المختبر، وتُظهر الصورة بروتينات السلالتين “دلتا وأوميكرون”، ويتم تمييز المناطق الأكثر تغيرًا باللون الأحمر.

وأوضح أن المتحور الجديد لفيروس كورونا تحتوي على طفرات أكثر بكثير من متحور دلتا، تتركز بشكل أساسي في منطقة البروتين الذي يتفاعل مع الخلايا البشرية، وهذا يعني أن الفيروس قد تكيف مع الجنس البشري، ويفترض أن تكشف الأبحاث اللاحقة ما إذا كان ذلك أكثر خطورة، حسب “سبوتنيك”.

وقررت العديد من دول العالم إغلاق حدودها بعد ظهور المتحور الجديد، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.